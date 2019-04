Die Tennisprofis Mischa Zverev und Cedrik-Marcel Stebe sind beim ATP-Turnier in Marrakesch früh gescheitert.

Der Hamburger Zverev verlor in der ersten Runde in Marokko mit 3:6, 0:6 gegen den Japaner Taro Daniel, Stebe scheiterte danach mit 1:6, 6:7 (3:7) an Jo-Wilfried Tsonga aus Frankreich.