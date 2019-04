Stuttgart

Die angeschlagene Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges hat beim WTA-Tennisturnier in Stuttgart aufgegeben und ist damit gleich zum Auftakt gescheitert.

Die 30-jährige Bad Oldesloerin lag gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa 6:4, 2:6, 0:4 (0:40) zurück, als sie die Erstrundenpartie vorzeitig beendete. Zu Beginn des dritten Satzes hatte die Weltranglisten-17. aus Bad Oldesloe eine medizinische Auszeit genommen.

Doch weder die Behandlung am Nacken noch die Ratschläge ihres Trainers Michael Geserer nach dem Satzausgleich und noch einmal bei 0:3 im entscheidenden Satz halfen. Nach 1:46 Stunden Spielzeit schulterte Görges ihre Tennistasche und verließ nach einer weiteren Enttäuschung die Arena.

Die Schleswig-Holsteinerin mit Wohnsitz in Regensburg hatte am vergangenen Wochenende nach der Absage der erkrankten Kerber die deutschen Fed-Cup-Damen als Nummer eins angeführt. Doch auch bei der erfolgreich gemeisterten Abstiegsrelegationspartie in Lettland hatte die Stuttgart-Siegerin von 2011 nicht überzeugt und war am zweiten Tag geschont worden.

Ein deutsches Trio steht dagegen im Achtelfinale. Am Donnerstag greift auch die Kielerin Angelique Kerber erstmals ins Turnier ein. Weil die Wimbledonsiegerin in ihrem ersten Einzel nach einem fiebrigen Infekt auf die Darmstädterin Andrea Petkovic trifft, ist eine deutsche Tennisspielerin sicher im Viertelfinale des Turniers. Auch Lokalmatadorin Laura Siegemund hatte den Sprung unter die besten 16 geschafft und will nun gegen die Lettin Anastasija Sevastova überraschen.

dpa