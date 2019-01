Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Andy Murray ist trotz großer Gegenwehr in der ersten Runde der Australian Open ausgeschieden.

Der Schotte unterlag in Melbourne nach mehr als vier Stunden Spielzeit dem an Nummer 22 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6. Wegen langwieriger Probleme mit der stark schmerzenden rechten Hüfte hatte Murray vor dem Turnierstart angekündigt, spätestens im Sommer in Wimbledon seine Karriere zu beenden.