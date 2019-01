Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal hat das angekündigte Karriereende seines langjährigen Rivalen Andy Murray als schweren Verlust bezeichnet.

Der einstige Weltranglisten-Erste Murray hatte in Melbourne erklärt, spätestens im Sommer in Wimbledon aufhören zu wollen, schloss aber auch nicht aus, dass bereits die am 14. Januar beginnenden Australian Open sein letztes Turnier sein könnten.