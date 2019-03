Pruszkow

Gold ging an Daria Schmelewa (33,012) aus Russland. Olena Starikowa ( Ukraine/33,307) und Kaarle McCulloch ( Australien/33,419) holten Silber und Bronze.

Die erst 19 Jahre alte WM-Debütantin Lea Sophie Friedrich ( Dassow) wurde mit einer Zeit von 33,997 Sekunden als zweitbeste deutsche Starterin Siebte. Pauline Grabosch ( Erfurt) verpasste indes das Finale.

Die vierte Medaille für den Bund Deutscher Radfahrer ( BDR) in Pruszkow hat Lisa Brennauer ( Durach) sicher. Die Ex-Straßenrad-Weltmeisterin im Zeitfahren fährt am Abend in der Einerverfolgung der Frauen im Finale gegen die Australierin Ashlee Ankudinoff um Gold. Im kleinen Finale hat die Erfurterin Lisa Klein im Duell mit der Neuseeländerin Kirstie James die Chance auf Bronze. Europameister Domenic Weinstein ( Villingen-Schwenningen) hatte am Freitag Silber in der 4000-Meter-Einerverfolgung geholt. Zuvor hatten bereits Welte und Emma Hinze ( Cottbus) im Teamsprint sowie Stefan Bötticher ( Chemnitz) im Keirin jeweils Bronze gewonnen.

dpa