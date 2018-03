Sisteron. Dieselbe Krankheit hatte im Vorjahr einen WM-Start Degenkolbs in Norwegen verhindert. Der Ausstieg sei auch aus Rücksicht vor den anstehenden Frühjahrs-Klassikern erfolgt, teilte Degenolb mit. "Aufgeben ist eigentlich nicht mein Stil, aber ich will keine gesundheitlichen Risiken eingehen vor den bevorstehenden Aufgaben", sagte der Profi aus Oberursel. Degenkolb hatte 2015 den Klassiker Mailand-Sanremo gewonnen, der am 17. März gestartet wird.

dpa