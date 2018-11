Dallas

Ohne den verletzten Basketball-Nationalspieler Dirk Nowitzki droht den Dallas Mavericks wieder eine Pleiten-Saison in der NBA.

Nach einem desolaten Auftritt beim 106:118 gegen die New York Knicks und der gleichzeitig sechsten Niederlagen in Serie ist die Stimmung bei den Texanern gereizt. "Was wir heute Abend gezeigt haben, war sehr enttäuschend", schimpfte Trainer Rick Carlisle. "Ich übernehme die Verantwortung für die Art und Weise, wie mein Team aufgetreten und gekämpft hat."

Dabei sollte nach den nur 24 Erfolgen aus 82 Partien im vergangenen Jahr alles besser werden. Mit Luka Doncic kam ein hoffnungsvoller Spielmacher, DeAndre Jordan sollte als einer der besten NBA-Center unter dem Korb aufräumen. Nach einem guten Start mit zwei Siegen aus drei Begegnungen klappt bei den Mavs allerdings nichts mehr. "Ich bin der Anführer dieses Teams", sagte Coach Carlisle. "Diese diese Jungs müssen härter spielen, mehr zusammen spielen."

Mit einer Bilanz von 2:7 Siegen sind die Playoff-Plätze im starken Westen schon frühzeitig wieder außer Reichweite. Ein Comeback von Nowitzki wird noch einige Wochen dauern. Immerhin sammelte Maxi Kleber zuletzt Pluspunkte. Gegen die Knicks erzielte er in 13 Minuten neun Punkte. "Die NBA-Erfahrung ist ein wichtiger Faktor", erklärte Carlisle. "Er gibt uns mehr Variationsmöglichkeiten."

Deutlich besser sieht es bei Dennis Schröder und den Oklahoma City Thunder aus. 16 Punkte steuerte der Braunschweiger zum deutlichen 134:111 bei den Washington Wizards bei. Nach dem Fehlstart mit vier Pleiten haben die Thunder seit der Rückkehr von Top-Star Russell Westbrook viermal hintereinander gewonnen.

Auch die Houston Rockets mit Rookie Isaiah Hartenstein erholen sich immer besser, nach dem auch der Titelanwärter den Start vermasselte. Nach dem 119:111 bei den New Jersey Nets siegten die Texaner auch bei den Chicago Bulls mit 96:88. Hartenstein kam im United Center in zwölf Minuten auf zwei Zähler.

dpa