Hürden-Ass Pamela Dutkiewicz muss ihre Teilnahme an den Hallen-EM am Wochenende in Glasgow absagen. Dies teilte ihr Club TV Wattenscheid 01 mit.

Die Weltjahresbeste über die 60 Meter Hürden und Freiluft-Vize-Europameisterin über 100 Meter Hürden hat Leistenprobleme.