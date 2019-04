Kiel

Bester THW-Werfer war Nikola Bilyk mit zehn Toren. Für den BHC war Jeffrey Boomhouwer viermal erfolgreich.

Die Kieler führten schnell mit 4:0 (7.), doch der Bergische HC ließ sich nicht entmutigen. Der Isländer Arnor Thor Gunnarsson erzielte in der 22. Minute das 10:10 für den Aufsteiger. THW-Trainer Alfred Gislason reagierte und beorderte den dänischen Weltmeistertorwart Niklas Landin für den deutschen Nationalkeeper Andreas Wolff zwischen die Pfosten. Landin zeigte in der letzten acht Minuten der ersten Halbzeit sechs Paraden, Kiel ging mit einer Sechs-Tore-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel verkürzten die weiterhin mutig aufspielenden Gäste auf 14:17 (34.) und 15:18 (35.). Zu mehr reichte es für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze aber nicht. Souverän spulte der Rekordmeister aus Kiel sein Programm ab und kam ungefährdet zu seinem 25. Saisonsieg.

dpa