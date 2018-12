Kurz vor Weihnachten reduziert Handball-Bundestrainer Christian Prokop seinen vorläufigen Kader für die Heim-WM von 28 auf 18 Spieler.

Wer die heiße Phase der Vorbereitung am 28. Dezember in Angriff nimmt, wird der 39-Jährige am Freitag (11.00 Uhr) in Berlin bekanntgeben.