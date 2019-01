Handball-Bundestrainer Christian Prokop wird seinen 16-Mann-Kader für die Heim-WM am Sonntag bekannt geben. Dies kündigte der 40-Jährige vor den finalen WM-Tests gegen Tschechien am Freitag (16.15 Uhr) in Hannover und gegen Argentinien am Sonntag (14.00 Uhr) in Kiel an.