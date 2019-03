Melsungen

Dafür werden die Zwillinge Michael und Philipp Müller den Verein nach sechs Jahren am Saisonende verlassen. Michael Müller wechselt im Sommer zum EHF-Cup-Sieger Füchse Berlin, wo der 34 Jahre alte Rückraumspieler am Montag einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieb. Sein Zwillingsbruder Philipp schließt sich für ein Jahr dem Ligarivalen SC DHfK Leipzig an.

Häfner ist künftig neben Finn Lemke, Tobias Reichmann und Julius Kühn der vierte Europameister von 2016 bei der MT, die den Rückraumspieler gerne schon für die kommende Saison verpflichten würde. "Wir sind an einer entsprechenden Lösung interessiert, aber es liegt nicht allein in unserer Macht, die herbeizuführen, und wir werden dies auch nicht um jeden Preis anstreben", sagte Manager Axel Geerken.

dpa