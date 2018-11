Lemgo

Suton war in der Vorwoche nach dem EM-Qualifikationsspiel gegen Israel wegen starker Schmerzen vorzeitig von der DHB-Auswahl abgereist. Doppeltes Pech für die Ostwestfalen: Neben Suton fehlt in den kommenden Wochen auch Rückraumspieler Isaias Guardiola wegen einer Schulterverletzung. Der Spanier wird in der nächsten Woche ebenfalls operiert.

dpa