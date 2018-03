Spa-Francorchamps. "Es war eine schreckliche Situation", zitierten britische Medien den englischen Formel-1-Piloten vor dem Grand von Belgien in Spa-Francorchamps. "Du kannst das Geld und den Schmuck ersetzen, du hast natürlich auch den emotionalen Wert eines Verlobungsrings, aber all das ist ersetzbar, deine Gesundheit aber nicht."

Button und seine Frau Jessica waren in ihrem Urlaub im französischen Nobelort St. Tropez Opfer eines Raubüberfalls geworden. Ihnen sowie Freunden wurden Medienberichten zufolge Gegenstände im Gesamtwert von umgerechnet rund 428 000 Euro gestohlen. Button & Co. waren während des Verbrechens in dem Haus anwesend. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge sollen sie durch Gas, das über die Klimaanlage des Anwesens verströmt wurde, betäubt worden sein.

Wenn so ein Vorfall passiere, "wirst du natürlich vorsichtiger", sagte Button, der 2010 in São Paulo nur knapp einem bewaffneten Überfall entkommen war. Der Weltmeister von 2009 und seine Frau hätten nun Maßnahmen ergriffen, "damit wir uns sicherer fühlen."

dpa