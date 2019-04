Bis Ostern soll feststehen, ob NHL-Stürmerstar Leon Draisaitl bei der Eishockey-WM im Mai spielt.

Nach Angaben des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) solle sowohl bei ihm als auch den anderen derzeit verfügbaren NHL-Spielern eine Entscheidung über einen Einsatz in der Slowakei bis zum Karfreitag fallen, dann will der DEB den Kader für die nächste Vorbereitungsphase mit den Testspielen am 25. und 27. April gegen Österreich in Regensburg und Deggendorf bekannt geben.