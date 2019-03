Nürnberg

Auch der ERC Ingolstadt braucht nur noch einen Erfolg, um ins Semifinale einzuziehen. Die Gastgeber gewannen gegen die Kölner Haie in der Verlängerung glücklich mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1) und liegen vor der Partie am Sonntag (19.00 Uhr/Magenta Sport) in Köln ebenfalls mit 3:1 in Führung.

In der Serie zwischen der Düsseldorfer EG und den Augsburger Panthern steht es dagegen 2:2. Augsburg gewann das vierte Spiel in Düsseldorf mit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) und glich aus. Bei dieser Paarung wird es daher mindestens sechs Aufeinandertreffen geben.

dpa