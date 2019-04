Karlovy Vary

Draisaitl hatte mit seinem Teamkollegen Tobias Rieder von den Edmonton Oilers die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga verpasst. Auch für Dominik Kahun ( Chicago), Korbinian Holzer ( Anaheim) und Nico Sturm ( Minnesota) ist die Saison bereits vorbei.

Der DEB hofft vor allem auf eine Zusage von Draisaitl, der seit dem Wochenende bereits wieder in Deutschland ist. Der 23 Jahre alte Ausnahmestürmer hatte in dieser Saison den Sprung in die Weltklasse geschafft. Mit 105 Scorerpunkten wurde Draisatil viertbester und mit 50 Toren zweitbester NHL-Spieler.

Mit dem aktuellen Aufgebot, in dem auch noch einige DEL-Spieler fehlen, reiste Bundestrainer Toni Söderholm am Montag nach Tschechien, wo am Mittwoch und Donnerstag die nächsten WM-Tests anstehen. Die ersten Vorbereitungsspiele gegen WM-Gastgeber Slowakei (2:1 und 3:1) waren in der vergangenen Woche überzeugend verlaufen. Die WM beginnt für Deutschland am 11. Mai mit dem Spiel gegen Außenseiter Großbritannien.

dpa