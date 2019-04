Kaufbeuren

Die Tore erzielten Lean Bergmann (14. Minute), Parker Tuomie (16.) und Marcel Noebels (33.). Das Gegentor durch Lukas Cingel (25.) brockten sich die Gastgeber vor 5845 Zuschauern bei Überzahl selbst ein. Nach den Partien gegen die Slowaken reist die Nationalmannschaft am Montag weiter nach Tschechien, wo in Karlsbad am Mittwoch und Donnerstag die nächsten zwei Länderspiele anstehen.

Anders als zwei Tage zuvor gelang der noch ohne NHL-Profis und ohne Spieler der deutschen Topteams zusammengesetzten Auswahl ein starker Beginn. Nachdem ein erster Treffer wegen hohen Stocks nicht anerkannt wurde, bejubelten die Gastgeber einen Doppelschlag: Zunächst lenkte der junge Iserlohner Bergmann einen Vorlage von Leo Pföderl über die Linie, nur 78 Sekunden später erzielte Tuomie sein erstes Länderspieltor im zweiten Einsatz. Der für die Universität von Minnesota spielende Stürmer zeigte zusammen mit seinem College-Kumpel Marc Michaelis und Top-Talent Dominik Bokk ein erneut gutes Match.

Allerdings unterliefen den Deutschen auch einige Fehler, etwa ein Puckverlust bei eigener Überzahl, den Cingel zum Anschlusstreffer im zweiten Drittel nutzte. Noch im selben Abschnitt stellte der Berliner Olympia-Silbermedaillengewinner Noebels aber den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im Finish sicherte der überzeugende Nürnberger Torhüter Niklas Treutle der deutschen Mannschaft den verdienten Heimsieg.

dpa