Innsbruck

Der Verdächtige habe zuvor selbst aufgrund seiner Angaben die Ermittlungen in Deutschland gegen den Sportmediziner aus Erfurt in Gang gebracht hat, so die Staatsanwaltschaft weiter. Zur Identität des Langläufers machte die Behörde keine Angaben.

Die Vernehmung und weitere Ermittlungen liefen demnach am Nachmittag noch. Nähere Auskünfte zur Verdachtslage und zum Ermittlungsstand könnten am Dienstag nicht gemacht werden. Zuerst hatte die "Kronen-Zeitung" über die Festnahme berichtet.

Nach den Razzien bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld sowie in Erfurt waren inzwischen acht Sportler geständig. Anhand der Zahl von gefundenen Blutbeuteln in Erfurt werden weitere Fälle erwartet. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der Erfurter Sportarzt Mark S., der zahlreiche Sportler versorgt haben soll.

dpa