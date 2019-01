Oberhof

In Führung liegend leistete sich Schlussläuferin Herrmann beim letzten Stehendanschlag zwei Strafrunden, so dass sich Russland noch den Sieg sicherte. Das deutsche Quartett, das auf die erkrankt fehlenden Laura Dahlmeier und Vanessa Hinz verzichten musste, hatte nach zwei Extra-Runden und zehn Nachladern 33,5 Sekunden Rückstand. Platz drei sicherte sich Tschechien.

Mit dem ersten Staffel-Podestplatz der Saison rehabilitierten sich die deutschen Damen für das Debakel im Sprint, nachdem es bereits in der Verfolgung drei Top-Ten-Plätze gegeben hatte.

Vor 21.600 Zuschauern am Grenzadler wechselte Startläuferin Horchler trotz eines Sturzes 150 Meter nach dem Start als Dritte auf Hildebrand. Doch die dienstälteste deutsche Skijägerin stürzte wie auch einige andere Athletinnen in einer Abfahrt. Dennoch brachte sie Deutschland mit 14 Sekunden Vorsprung vor Russland in Führung. Nachdem Preuß im Stehendanschlag die Strafrunde gerade noch vermied, musste Herrmann dann zweimal in die Runde, verteidigte Rang zwei aber mit 3,2 Sekunden vor den Tschechinnen.

Die deutschen Biathlon-Männer verpassten zum Abschluss des Heim-Weltcups aufgrund einer schwachen Schießleistung einen Podestplatz mit der Staffel klar. Erik Lesser, Simon Schempp, Arnd Peiffer und Benedikt Doll mussten sich über 4 x 7,5 Kilometer mit dem enttäuschenden achten Rang zufrieden geben. Es war das schlechteste Staffel-Ergebnis in Oberhof überhaupt.

Insgesamt leistete sich das Quartett 17 Nachlader, zudem mussten Schempp und Peiffer je einmal in die Strafrunde. Am Ende hatten die Deutschen 2:54,9 Minuten Rückstand auf die siegreichen Russen, die sich mit 1:01,1 Minuten Vorsprung vor Frankreich und Österreich (+ 2:18,6 Minuten) durchsetzten.

Lesser, der sich im ersten Saison-Drittel mit hartnäckigen Rückenproblemen herumplagte, zeigte mit nur einem Nachlader die stärkste Leistung und wechselte als Zweiter zeitgleich in einem Führungs-Quartett. Den Verfolger am Vortag hatte er wegen der Geburt seiner Tochter Anouk ausgelassen. "Ich bin sehr glücklich, allen geht es gut", sagte Lesser dem ZDF. Er ist neben Peiffer der zweite Vater im deutschen Männer-Team.

Schempp, der derzeit völlig außer Form ist, musste schon im Liegendanschlag in die Strafrunde und verlor zudem auf der Strecke erheblich Zeit auf die Konkurrenz. Auch Sprint-Olympiasieger Peiffer musste eine Extrarunde drehen. Damit war der erste deutsche Oberhof-Staffelsieg seit acht Jahren völlig außer Reichweite.

dpa