Antholz

Die 25-Jährige setzte sich am Sonntag im abschließenden Massenstart vor der Tschechin Marketa Davidova und ihrer Teamkollegin Vanessa Hinz durch und stand damit zum ersten Mal seit fast einem Jahr wieder ganz oben auf dem Podium. "Das ist echt traumhaft", sagte die Skijägerin aus Garmisch-Partenkirchen im ZDF.

Die siebenmalige Weltmeisterin leistete sich in der Südtirol-Arena nur einen Fehler und verwies die ebenfalls einen Fehler schießende Sprintsiegerin Marketa Davidova mit einem Vorsprung von 13,1 Sekunden auf Platz zwei. "Ich war kurz davor, dass ich das Rennen aufgebe", sagte Dahlmeier. Sie war tags zuvor schon Zweite im Verfolgungswettkampf geworden. Das gute Abschneiden der deutschen Skijägerinnen vervollständigte Vanessa Hinz (1 Fehler/Rückstand: 16,4 Sekunden) auf Platz drei. Karolin Horchler beendete den Antholz-Weltcup auf Platz acht, Denise Herrmann lief auf Rang 13.

Wegen ihrer gesundheitlichen Probleme während der Vorbereitung und über Weihnachten ist es erst die dritte Weltcupstation für Laura Dahlmeier in diesem Winter. In sieben Rennen holte sie sechs Top-Ten-Ergebnisse, davon einen Sieg und zwei zweite Plätze. Ihren letzten Sieg hatte die siebenmalige Weltmeisterin am 12. Februar 2018 mit ihrem zweiten Olymia-Gold (Verfolgung) in Pyeongchang geholt. "Für mich ist es ein großer Erfolg, dass ich wieder im Weltcup mitlaufen kann", meinte die strahlende Siegerin.

Für das deutsche Team war es nach dem Massenstart-Erfolg von Franziska Preuß in Ruhpolding der zweite Saisonerfolg. Preuß musste in Antholz erkrankt passen.

dpa