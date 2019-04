Atlantic City

Die 24-jährige Amerikanerin besitzt damit alle vier wichtigen Gürtel im Mittelgewicht (WBA, IBF, WBC, WBO) und darf sich unumstrittene Weltmeisterin nennen. Das Duell der unbezwungenen Boxerinnen galt als größter Frauenkampf in der Boxgeschichte.

Hammer musste im 26. Profikampf die erste Niederlage hinnehmen. Die sieben Zentimeter größere Deutsche schaffte es nicht, trotz ihrer Reichweitenvorteile die Amerikanerin unter Druck zu setzen. Shields war aggressiver, schlug härter und landete deutlich mehr Treffer. Anders als angenommen suchte Shields nicht den Nahkampf, sondern bereitete mit dem linken Jab ihre Attacken vor.

"Ich habe nicht so reingefunden in den Kampf und konnte meinen Jab nicht wie erhofft bringen", sagte Hammer. In der achten Runde musste die Dortmunderin Trefferserien einstecken und war angeschlagen. "Leider habe ich es nicht geschafft, sie da k.o. zu schlagen", meinte die Vierfach-Weltmeisterin.

Shields ist erst seit 2016 Profi und nunmehr in neun Kämpfen unbesiegt. Die Amerikanerin war als Amateurboxerin 2012 und 2016 Olympiasiegerin sowie zweimal Weltmeisterin.

dpa