Ex-NBA-Profi Paul Zipser steht als Rückkehrer erstmals seit 2016 wieder im Kader der deutschen Basketball-Nationalmannschaft.

Bundestrainer Henrik Rödl nominierte den jetzt in San Pablo Burgos in Spanien spielenden Heidelberger und 15 weitere Spieler für die beiden abschließenden WM-Qualifikationsspiel der DBB-Auswahl in Israel am 21. Februar und in Bamberg gegen Griechenland am 24. Februar.