Die Basketballer des FC Bayern München haben sich erneut für eine verkleinerte Bundesliga (BBL) ausgesprochen.

"Die Bundesliga hat in den vergangenen Jahren eine extrem positive Entwicklung genommen, die dafür verantwortlich ist, dass die deutschen Clubs in Europa eine so gute Saison gespielt haben", sagte Geschäftsführer Marko Pesic der "Berliner Morgenpost".