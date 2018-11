Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat seinen Kader für die nächsten Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2019 nominiert.

In dem 14-köpfigen Aufgebot für die Partien in Griechenland und in Ludwigsburg gegen Estland am 30. November und 3. Dezember fehlen die Spieler des FC Bayern München, weil der deutsche Meister zeitgleich in der Euroleague gefordert ist. Das gab der Deutsche Basketball-Bund bekannt.