Der fünffache Weltmeister Raymond van Barneveld ist überraschend bei der Darts-WM in London ausgeschieden.

Der aktuell auf Rang 17 in der Weltrangliste eingestufte Niederländer unterlag im Alexandra Palace dem an Platz 108 eingestuften Litauer Darius Labanauskas in einem packenden Match der Runde zwei mit 2:3. "Barney" ist somit bereits der zweite Favorit, der vorzeitig die Heimreise antreten muss.