Verband würdigt Leistungen der sächsischen Bob- und Skeleton-Asse bei Olympia

Freital. Mit einem festlichen Empfang ehrte der sächsische Rodel-, Bob- und Skeletonverband auf Schloss Burgk Freital am Donnerstagabend seine erfolgreichen Athleten. Natürlich standen dabei die Olympia-Helden im Mittelpunkt. Allerdings fehlte Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich, der mit der Familie den verdienten Urlaub in Oberwiesenthal genoss. Aber seine beiden Anschieber Martin Grothkopp und Candy Bauer ließen sich feiern und durften als Präsent eine wertvolle Glashütter Mühle-Uhr in Empfang nehmen.

Auch Silbermedaillengewinner Nico Walther erhielt ein Chronometer, für Meistertrainer Gerd Leopold gab´s als ganz besonderes Geschenk ein Luxusjachtchronometer, damit er die ruhigen Stunden genießen kann, wie der Seniorchef des traditionsreichen Uhrenherstellers Hans-Jürgen Mühle lächelnd betonte. Für die Olympia-Vierte Stephanie Schneider, die im Bob-Wettbewerb als Vierte nur knapp an einer Olympia-Medaille vorbeischrammte, gab es leider keine Uhr. Vielleicht klappt es dann in vier Jahren. Jetzt muss die 27-Jährige ohnehin erst einmal pausieren. Sie hatte bei Olympia wegen Rückenproblemen nicht hundertprozentig Gas geben können, inzwischen diagnostizierten die Ärzte bei ihr einen Bandscheibenvorfall. „Anfang April werde ich die Reha in Regensburg bei Klaus Eder beginnen. Jetzt aber ziehe ich erstmal nach Dresden um, habe eine Wohnung in der Südvorstadt gefunden“, berichtete die Pilotin, die die Enttäuschung von Pyeongchang inzwischen verarbeitet hat: „Ich sehe es jetzt positiv. Es war erst meine dritte Saison an den Lenkseilen.“

Skeletonfahrer Axel Jungk, der in Pyeongchang mit Platz sieben ganz und gar nicht zufrieden war, gab noch einmal zu: „Ich bin mit der Bahn einfach nicht klargekommen. Zwei, drei Tage habe ich mich danach schon noch gegrämt, doch jetzt bin ich entschlossen, noch einmal vier Jahre weiterzumachen. Eine Olympiamedaille fehlt mir noch, die will ich mir 2022 holen.“

Für vier weitere Jahre plant auch Nico Walther, der nach dem Abschied von Kevin Kuske nun auf der Suche nach neuen Anschiebern ist: „Wir werden uns nach jungen Leuten umschauen“, kündigt der 27-Jährige an. Trainer Gerd Leopold freut sich schon auf die weitere Arbeit mit seinen Schützlingen, hielt noch mal eine Lobrede auf seine Athleten: „Es sind nicht nur tolle Sportler, sondern ich habe das große Glück, mit wirklich tollen Menschen zu arbeiten“, sagte der 59-Jährige.

Von Astrid Hofmann