Dresden

Die Drittliga-Volleyballer des VC Dresden bleiben weiter in der Erfolgsspur. Der Tabellenzweite setzte sich beim ASV Dachau deutlich mit 3:0 (25:18, 25:22, 25:21) durch und feierte damit den vierten Sieg in Folge. Mit druckvollen Aufschlägen bereiteten die Elbestädter dem Gastgeber von Beginn an Probleme. So konnten die Bayern nur selten zu ihrem Spiel kommen. Der junge Zuspieler Nils Püschel zog beim VC gut die Fäden und vor allem stand die Blockabwehr der Dresdner sehr sicher. So konnten die Gäste selbst kleine Hänger wie einen 11:17-Rückstand im zweiten Satz überwinden.

Nach nur 69 Minuten war der insgesamt sechste Saisonsieg unter Dach und Fach. Kapitän Tino Walther wurde zum „MVP“ gewählt. „Es war eine solide Leistung der Mannschaft, dabei war die starke Blockabwehr sicher der Schlüssel. Es zeichnet sich ab, dass wir uns ein gutes Niveau erarbeitet haben. Das müssen wir natürlich auch weiterhin stabilisieren und steigern“, meinte VC-Chef Sven Dörendahl nach der Partie.

Von Astrid Hofmann