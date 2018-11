Dresden

Eine überzeugende Vorstellung boten die Drittliga-Volleyballer des VC Dresden im Spitzenspiel gegen den TSV Eibelstadt. Vor 300 Zuschauern in der Sporthalle an der Bürgerwiese gewannen die Gastgeber gegen den bis dahin punktgleichen Aufsteiger mit 3:1 (25:16, 25:14, 22:25, 25:12). Mit dem fünften Saisonsieg festigten die Elbestädter vorerst den zweiten Tabellenplatz.

Die Schützlinge von Trainer Niklas Peisl starteten wie die Feuerwehr in die Partie, führten schnell mit 7:0. Sie ließen auch anschließend nicht nach, setzten die Gäste mit ihrem hohen Tempo unter Dauerdruck. Aus einer starken, kompakten Mannschaft ragte Diagonalangreifer Christian Heymann noch heraus, der von Regisseur Andreas Renneberg glänzend eingesetzt nach Belieben punktete. So ging auch der zweite Durchgang ganz klar an die VC-Männer. Erst im dritten Satz leisteten sich die Elbestädter einen kleinen Hänger und ließen die Unterfranken besser ins Spiel finden. Obwohl die Dresdner mit einer Aufholjagd noch auf 22:23 herankamen, ging dieser Abschnitt an Eibelstadt. Im vierten Satz agierten die Peisl-Schützlinge wieder konzentriert, setzten den Gegner unter Druck und nach 78 Minuten setzte Andreas Renneberg mit einem Ass den Schlusspunkt unter die Gala-Vorstellung seines Teams.

VC-Coach Niklas Peisl meinte zufrieden: „Meine Mannschaft hat das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ Auch VC-Chef Sven Dörendahl zeigte sich begeistert: „Das war eine deutliche Steigerung zu den letzten Spielen. Vor allem im Block waren wir deutlich überlegen, haben die Gäste zu Fehlern gezwungen“, lobte er die Leistung des Teams.

Von Astrid Hofmann