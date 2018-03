VC-Herren erwarten Team aus Deggendorf

Dresden. Nach dem Sieg gegen den Tabellenzweiten Dachau wartet auf die Drittliga-Volleyballer des VC Dresden gleich die nächste Herausforderung. Der Tabellenvierte empfängt an diesem Sonnabend (20 Uhr) in der heimischen Halle an der Bürgerwiese den Dritten TSV Deggendorf. Die Bayern haben in 18 Spielen bereits zwölf Siege eingefahren, bei den Elbestädtern stehen in 16 Partien neun Siege zu Buche. Das Hinspiel verloren die VC-Männer mit 1:3. „Das war ein schlechtes Spiel von uns. Ich hoffe, das wiederholt sich nicht. Allerdings hat Deggendorf eine super Mannschaft, aus der ein sehr starker Diagonalspieler herausragt. Den müssen wir versuchen, in den Griff zu bekommen“, sagt VC-Sportdirektor Sven Dörendahl, der weiß, dass es eine schwere Aufgabe wird. Doch er ist auch zuversichtlich: „Unsere Jungs sind gut drauf und ich hoffe, wir können den Schwung vom letzten Spiel mitnehmen.“

Von Astrid Hofmann