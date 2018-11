Dresden

Nach ihrer starken Vorstellung gegen Eibelstadt müssen die Drittliga-Volleyballer des VC Dresden an diesem Wochenende wieder auf Reisen gehen. Der Tabellenzweite gastiert beim Neunten ASV Dachau. Bisher holten die Bayern ihre Punkte fast durchweg auswärts, in den bisherigen drei Heimspielen errangen sie nur einen einzigen Zähler, den aber ausgerechnet gegen Tabellenführer Friedberg. Am vergangenen Sonnabend unterlagen sie in Zschopau knapp mit 2:3.

Um sich von den Abstiegsrängen weiter abzusetzen, wollen die Rand-Münchner unbedingt gegen die Gäste aus Dresden punkten. VC-Chef Sven Dörendahl warnt deshalb vor den Dachauern: „Das ist eine junge Truppe, die hopp oder top spielen kann. Da muss man sich auf alles einstellen und für uns wird das keinesfalls ein Selbstläufer. Aber natürlich wollen wir die Punkte mit nach Hause nehmen und den vierten Sieg in Folge landen“, macht er klar. Allerdings muss Trainer Niklas Peisl auf Zuspieler Andreas Renneberg verzichten, der als Trainer mit seinen VCO-Mädels ebenfalls ein Spiel hat. Zudem plagten sich einige Spieler mit Infekten, da entscheidet sich der Einsatz kurzfristig.

