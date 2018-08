Edinburgh/Dresden

Nach dem vierten Durchgang im Synchronspringen vom Dreimeterbrett lagen DSC-Wasserspringerin Tina Punzel und ihre junge Berliner Partnerin Lena Hentschel noch auf Platz vier. Dann aber bewies das deutsche Duo im Royal Commonwealth Pool von Edinburgh absolute Nervenstärke. Beide Damen zauberten den letzten Sprung in überzeugender Manier ins Wasser, erhielten knapp 70 Punkte und erkämpften sich zum Abschluss dieser Europameisterschaft mit insgesamt 286,80 Punkten überraschend die Silbermedaille.

Die 23-jährige Dresdnerin und ihre sechs Jahre jüngere Partnerin mussten sich nur dem italienischen Team Elena Bertocchi/Chiara Pellacani (289,26) geschlagen geben. Die zuvor schon auf Goldkurs liegenden Britinnen büßten durch einen groben Patzer alle Medaillenchancen ein und fielen auf Platz vier zurück. Auch die Russinnen mussten sich nach einer Ungenauigkeit im abschließenden Sprung den deutschen Mädels beugen und mit Bronze zufriedengeben.

Tina Punzel strahlte nach diesem Coup übers ganze Gesicht: „Ich wollte hier gut aufhören, dass es so gut war, ist einfach supergeil“, sagte sie überglücklich im Fernsehinterview und fügte hinzu: „Es hätte für mich nicht viel besser sein können: Vier Starts, drei Medaillen. Das ist fast eine optimale Ausbeute.“ Immerhin hatte der Schützling von Boris Rozenberg zuvor mit dem Berliner Lou Massenberg im Mixed-Synchron vom Dreimeterbrett Gold geholt und damit für den einzigen Titel der insgesamt sehr erfolgreichen DSV-Springer (acht Medaillen insgesamt) gesorgt. Ihre starke Form wies die Dresdnerin auch am Sonnabend im Einzel vom Dreimeterbrett nach. In einem äußerst spannenden Wettkampf musste sie sich mit 324,65 Zählern nur Grace Reid aus Großbritannien (329,40) und deren Landsfrau Alicia Blagg (327,79) geschlagen geben.

„Ich wusste, dass es ein Kampf um die Medaillen wird und bin super glücklich, dass es endlich mal wieder im Einzel funktioniert hat, nachdem ich nach dem vierten Platz vom Einmeterbrett schon ziemlich geknickt war, dass ich da die Chance habe liegenlassen. Umso mehr freue ich mich, dass ich diesmal zeigen konnte, was ich kann“, meinte Punzel, die nun mit einem kompletten Medaillensatz – und damit als erfolgreichste deutsche Wasserspringerin – nach Hause zurückkehren kann.

Nicht so gut lief es für ihren DSC-Gefährten Timo Barthel. Im Turm-Synchron verfehlte er mit dem Hallenser Florian Fandler mit Platz vier eine Medaille im Feld der lediglich fünf Teams. Am Sonntag bot er im Turm-Einzel zunächst mit über 430 Punkten als Vorkampf-Vierter eine gute Vorstellung. Im Finale konnte er jedoch daran nicht anknüpfen, wurde mit 408,25 Zählern Achter. Und auch Louisa Stawczynski kam diesmal vom Einmeterbrett nicht gut zurecht, erreichte nach Bronze im Vorjahr diesmal nur Rang elf.

Von Astrid Hofmann