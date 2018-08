Dresden

Am Mittwoch (13.30 Uhr) gilt es für DSC-Wasserspringerin Tina Punzel in Edinburgh. Die vor wenigen Tagen 23 Jahre jung gewordene Dresdnerin will bei der Europameisterschaft in Schottland bei ihrem ersten von insgesamt vier Starts nach Edelmetall greifen. Gemeinsam mit dem Berliner Lou Massenberg kann sie sich im Mixed-Synchron vom Dreimeterbrett gute Chancen auf eine Medaille ausrechnen. Schon im vergangenen Jahr gewann Punzel mit dem damals 16-jährigen EM-Debütanten Bronze und bei der WM in Budapest verfehlte das Duo mit Platz vier das Podest nur knapp. Dabei waren sie zweitbestes europäisches Team. In diesem Jahr konnten beide auch schon bei der Weltserie viele Erfahrungen sammeln und mit Platz drei in der Gesamtwertung viel Selbstvertrauen tanken. Besondere Motivation dürfte auch sein, dass Lou Massenberg im Team-Wettbewerb mit der Berliner Kollegin Maria Kurjo am ersten EM-Tag bereits „Sensations-Silber“ gewann.

Von Astrid Hofmann