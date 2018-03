Pokalsieger DSC schlägt gegen Erfurt auf

Dresden. Ausgelassen wie selten zuvor hat Alexander Waibl mit seinen Schützlingen den Pokaltriumph von Mannheim gefeiert. Mit einem Lachen im Gesicht ließ er nicht nur die Sektdusche in den Katakomben der SAP-Arena über sich ergehen, auch auf der anschließenden Heimfahrt sei er total locker gewesen, wie die Spielerinnen berichteten. Sie durften sich dann auch über zwei freie Tage freuen, an denen sie sich erholen und den Erfolg zumindest ein wenig genießen konnten.

Waibl selbst nutzte die Zeit, sich intensiv um Sohnemann Mika zu kümmern, der ein wenig kränkelte. „Die Ruhe tat gut“, so der Coach, der sich natürlich auch das Pokalfinale noch zweimal anschaute. „Einmal lässt man die Bilder insgesamt auf sich wirken, beim zweiten Mal gehe ich dann schon analytischer ran und habe auch diesmal manches gesehen, was wir noch besser oder anders machen können“, verriet der 49-Jährige, der nun den Fokus schon wieder auf die nächsten Aufgaben gelegt hat. Mit dem Spiel an diesem Sonnabend gegen Schwarz-Weiß Erfurt (19.30 Uhr) geht die Vorrunde der Bundesliga zu Ende und kommende Woche startet mit dem Play-off-Viertelfinale die entscheidende Meisterschaftsphase.

Und so wie ihm sei es auch seinen Schützlingen nicht schwer gefallen, am Mittwoch beim ersten Training sofort den Schalter wieder umzulegen. „Das war für die Mädels gar kein Problem. Die Mannschaft ist einfach klasse“, schwärmt der Chef regelrecht von seinen Damen und fügt hinzu: „Man hat vielmehr gemerkt, dass sie den Schwung vom Sonntag mitnehmen und so haben wir eine super Woche hinter uns“, zeigt sich Waibl sehr zufrieden. Man habe einige knackige Trainingseinheiten absolviert.

„Dabei können wir jetzt auf den Leistungen des Pokalfinales aufbauen und wollen natürlich in den Play-offs noch eine Schippe draufpacken“, kündigt er an. Zuerst einmal gilt jetzt die Konzentration der Partie gegen Erfurt. „Wir nehmen den Gegner natürlich ernst, wollen uns die drei Punkte holen, um Platz zwei abzusichern“, lässt er keinen Zweifel. Wer dann der Gegner im Viertelfinale sein wird, ist ihm ziemlich egal. „Die drei Mannschaften, die in Frage kommen, sind alle auf ähnlichem Niveau. Nach geografischem Gesichtspunkt würde ich mir Potsdam wünschen“, erklärt der Coach. Aber auch Münster und Vilsbiburg wären lösbare Aufgaben für seine Mannschaft. Während Münster wohl sicher die drei Punkte gegen Suhl einfahren dürfte, liegt die größere Spannung in der Begegnung zwischen Potsdam und Vilsbiburg. Sollten übrigens zwei Mannschaften punktgleich sein, dann zählen zuerst die Anzahl der Siege, erst dann das Satzverhältnis.

Die Fans wollen am Spieltag natürlich ihre Pokal-Heldinnen noch einmal gebührend feiern. Eine spektakuläre Einlaufshow ist dabei ebenso geplant wie eine Fotobox, wo sich die Anhänger mit dem Pokal ablichten lassen können.

Von Astrid Hofmann