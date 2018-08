1524 Radfahrer bewältigten an diesem Wochenende den Cityrundkurs des Skoda Velorace Dresden. In der Königsdisziplin über 105 Kilometer siegten am Sonntag Patrick Altefrohne aus Münster (Leeze Biehler Cycling Team/2:20:43,60) und Tanja Frühmesser (Veloclub Augsburg Racing Team/2:20:46,28).