Kurz vor dem namentlichen Meldeschluss, der in der Nacht zu Sonnabend um 0 Uhr war, ist das Damen-Team des Tennis-Bundesligaaufsteigers Blau-Weiß Blasewitz, das 16 Spielerinnen umfassen darf, nahezu komplett. Zu den bisher schon sieben Zugängen sind mit Alexandra Dulgheru und Alicja Rosolska noch zwei weitere hinzugekommen. Die 29-jährige Rumänin Alexandra Dulgheru nimmt in der aktuellen WTA-Weltrangliste den 161. Platz ein und wird damit in der Mannschaft einen Stammplatz unter den besten Sechs einnehmen.

Dulgheru hat in ihrer Karriere zwei WTA-Turniere als Siegerin im Einzel beendet, an allen vier Grand-Slam-Turnieren mehrfach teilgenommen, weist als höchste Weltranglistenplatzierung den 26. Rang auf und brachte es im rumänischen Fedcup-Team auf zehn Einsätze. Mit der 33-jährigen Polin Alicja Rosolska konnte Blasewitz eine echte Doppelspezialistin verpflichten. Sie ist in der aktuellen Doppel-Weltrangliste die Nummer 28, hat bei acht WTA-Turnieren die Doppelkonkurrenz als Siegerin beendet und spielte im Fedcup unglaubliche 37 Mal für Polen ausschließlich im Doppel.

Zudem ist mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass die Blasewitzer Verantwortlichen die letzten Stunden noch genutzt haben, um auch für den einen noch offenen Platz im Team eine sehr starke Spielerin zu verpflichten.

Von Rolf Becker