Dresden

Für den siebenten und letzten Galopp-Renntag der Saison in Dresden-Seidnitz am kommenden Mittwoch vermeldet der Rennverein einen neuen Rekord. „Es sind sage und schreibe 166 Nennungen eingegangen. Über 160 hatten wir noch nie“, freut sich Geschäftsführer Uwe Tschirch, der über die Gründe nur spekulieren kann: „Bisher war der Ansturm am Buß- und Bettag immer ziemlich groß. Ich denke, alle wollen noch einmal auf Gras laufen, denn damit wird deutschlandweit die Grasbahn-Saison beendet. Danach geht es auf Sand weiter.“ So waren ursprünglich sieben Rennen ausgeschrieben, doch Uwe Tschirch erklärt: „Zwei Rennen werden wir teilen, sodass es am Ende insgesamt neun werden.“ Im Mittelpunkt steht der „Große Dresdner Herbstpreis“, ein mit 25 000 Euro dotiertes Listenrennen. Unter den Startern befindet sich unter anderen mit Windstoß der Derby-Sieger von 2017 aus dem Stall des Kölner Trainers Markus Klug. Freuen sich die Galopp-Fans auch auf den Auftritt von Top-Jockey Andrasch Starke. Der achtmalige Champion führt derzeit die Bestenliste an. In Seidnitz steigt er in diesem Jahr erstmals in den Sattel. ah

Von Astrid Hofmann