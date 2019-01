Altenberg/Dresden

Ein Podestplatz war das erklärte Ziel von Axel Jungk, doch nach Rang zwei in Winterberg reichte es für das sächsische Skeleton-Ass am Freitag beim dritten Saison-Weltcup auf der Heimbahn in Altenberg „nur“ zu Rang fünf. Damit war der 27-jährige Vizeweltmeister zwar besser als im Vorjahr, als er Achter wurde, doch zufrieden konnte der für Oberbärenburg startende Lokalmatador mit diesem Ergebnis natürlich nicht sein.

Nach einem verkorksten ersten Lauf fuhr Jungk zwar im zweiten Durchgang noch vom sechsten auf den fünften Platz vor, doch der Rückstand zum favorisierten Russen Alexander Tretiakov, der die Eisschlange zweimal als Schnellster bewältigte, betrug nach zwei Läufen immerhin 1,10 Sekunden. Platz zwei sicherte sich der koreanische Olympiasieger Sungbin Yun, der damit seine Führung im Gesamtweltcup ausbaute, vor Nikita Tregubov ( Russland). Bester Deutscher war der Oberhofer Christopher Grotheer, der mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung vor Jungk den vierten Rang belegte. Die geschlossene Mannschaftsleistung komplettierte Kilian von Schleinitz ( Königssee) als Sechster.

Jungk, der auch diesmal von 120 extra angereisten Fans angefeuert wurde, haderte nach dem Wettkampf: „Im Training bin ich hier so gut wie kaum ein anderer gefahren, habe fast in jedem Lauf im Kreisel Geschwindigkeit ausgebaut, was relativ schwer ist. Heute verliere ich im ersten Lauf zweieinhalb km/h, stürze fast. Es waren schwere Bedingungen, die anderen haben sich darauf aber deutlich besser eingestellt“, gab der Wahl-Dresdner zu. Er bekannte, dass es ihm in den letzten Jahren nie gelungen sei, gerade auf der Heimbahn gute Rennen abzuliefern. Die Fehler müsse er im Hinblick auf die WM im kommenden Jahr noch abstellen, betonte er.

Dass gerade beim Heimrennen der Druck und auch eine gewisse Ablenkung besonders groß sind, gestand der Lokalmatador am Ende ebenfalls ein. „Natürlich muss ich schon den ganzen Tag daran denken, heute sind wieder alle da. Viele kommen, um Glück zu wünschen. Vielleicht muss ich mich da noch mehr fernhalten von allem bis nach dem Wettkampf. Dennoch bin ich unglaublich froh, dass der Fanclub mich so unterstützt und den Weltcup stimmungsmäßig enorm aufwertet“, fügte Jungk, der besonders seinem Bruder für die Organisation dankte, hinzu. Sein Teamgefährte Christopher Grotheer, der bei den ersten beiden Weltcups verletzungsbedingt fehlte, war mit seinem Einstand dagegen zufrieden: „Mit Startnummer 25 im ersten Lauf auf Platz fünf zu fahren, war schon eine gute Sache. Im zweiten Lauf hatte ich das Gefühl, dass es gut läuft, habe aber unten ein paar Fehler gemacht. Es wäre bei besseren Bedingungen vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber da mussten alle durch. Platz vier am Ende war schon recht gut.“

Auch bei den Frauen ging der Sieg zuvor an eine Russin. Mit neuem Startrekord gewann Elena Nikitina vor der deutschen Skeletonpilotin Jacqueline Lölling, die damit den Sieg-Hattrick in Altenberg verpasste. Die Olympia-Zweite von der RSG Hochsauerland musste sich mit 0,37 Hundertstel geschlagen geben. Dritte wurde mit Julia Kanakina eine weitere Russin, die Ex-Weltmeisterin Tina Hermann ( Königssee) und die Suhlerin Sophia Griebel auf die Plätze vier und fünf verwies. Lölling, die im Gesamt-Weltcup jetzt Zweite hinter Nikitina ist, zeigte sich am Ende recht zufrieden: „Der zweite Lauf war definitiv besser als der erste. Da waren ein paar Fehlerchen im Kreisel, die sich summierten. Das ist natürlich ärgerlich, weil man ja ganz oben stehen will. Großes Lob vor allem an die Bahnarbeiter, die haben ihr Bestes gegeben. Wir hatten die ganze Woche schwierige Bedingungen, aber wir können uns nicht beschweren.“

Auch Cheftrainer Dirk Matschenz hatte sich bei den Frauen schon noch etwas mehr erwartet: „ Jacqueline hat einen sehr guten zweiten Platz eingefahren und ihre herausragende Stellung auf dieser Bahn bestätigt. Leider konnten wir mit Tina und Sophia nicht auf das Podest fahren.“

Der Weltcup in Altenberg wird am Sonnabend mit dem Zweierbob der Frauen (13.15 Uhr) und Männer (16.30 Uhr) sowie am Sonntag dem Viererbob der Männer (11.30 Uhr) fortgesetzt.

Von Astrid Hofmann