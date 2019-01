Großröhrsdorf

Nach der Weihnachtspause starten die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal an diesem Sonnabend mit dem Heimspiel gegen die SG H2Ku Herrenberg (17.30 Uhr) ins neue Jahr. Trotz der beiden Siege vor der Pause, war Trainer Frank Mühlner mit seinen Schützlingen nicht ganz zufrieden: „Es stimmt, dass wir uns derzeit im Angriff zu viele technische Fehler erlauben. Dadurch machen wir uns das Leben selbst unnötig schwer. In den vergangenen drei Wochen haben wir jedoch viel daran gearbeitet und freuen uns jetzt auf das erste Heimspiel in 2019.“ Bis auf Thilde Boesen und Julia Mauksch hat sich der gesamte Kader zum Trainingsbeginn an Neujahr fit zurückgemeldet.

Auch wenn der Tabellensechste daheim gegen den derzeitigen Zwölften, der zuletzt von vielen Verletzungssorgen geplagt war. als Favorit auf die Platte geht, warnt Mühlner davor, den Gegner zu unterschätzen: „Sie hatten vielleicht einen Durchhänger, wie wir ihn auch schon hatten. Mit Sicherheit haben sie aber die Pause genutzt, um ihren Neuzugang Jurate Zilinskaite besser in das Team zu integrieren.“ Als beste Werferin der Mannschaft von Trainer Mike Leibssle erwies sich bislang die deutsche U18-Nationalspielerin Lea Neubrander (96/33 Tore). Dahinter rangiert Rechtsaußen Lisa Gebhard mit 50/9 Toren. Auf beide Spielerinnen müssen die Rödertalbienen sicher besonders aufpassen.

Von Astrid Hofmann