Beim Zweitliga-Derby zwischen den Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau und des HC Rödertal gab es diesmal keinen Sieger. Vor 520 Zuschauern trennten sich beide Teams in der Sporthalle Neuplanitz mit einem 24:24-Remis (14:11). Für die Gäste aus Großröhrsdorf war es am achten Spieltag das erste Unentschieden in dieser Saison.

Zu Beginn zeigten sich die Schützlinge von HCR-Coach Frank Mühlner vom Hexenkessel deutlich beeindruckt. Nach einem 2:0-Start lief bei den Bienen zu wenig zusammen und sie gerieten mit 6:12 (21.) in Rückstand. Zwar versuchten die Gäste, das Spiel schnell zu machen, erlaubten sich aber in der Vorwärtsbewegung zu viele Fehler. Erst die Einwechslung von Grete Neustadt und die Umstellung auf eine 5:1-Abwehr brachten neue Impulse. Nun waren es die Zwickauerinnen, die kein Rezept fanden. Auf der anderen Seite konnte Neustadt ihre Mitspielerinnen immer wieder gut in Szene setzen. So verkürzten die Bienen den Rückstand bis zur Pause auf drei Tore.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Zwickauerinnen zunächst ihren Vorsprung auf 18:13 (36.) aus. Frank Mühlner brachte nun Jasmin Eckart und stellte seine Abwehr wieder auf 6:0 um. Nun lief das Spiel der Rödertalbinen, die Zuordnung in der HCR-Abwehr stimmte, Torfrau Ann Rammer parierte gleich mehrere Würfe und auch im Angriff klappte es besser. Mit einem 6:0-Lauf drehten sie das Spiel und führten mit 19:18 (44.). Bis zum Schluss lieferten sich nun beide Teams einen spannenden Krimi auf Augenhöhe. „Wir haben nur schwer in die Partie gefunden. Im Angriff leistete sich meine Mannschaft zu viele einfache Fehler. Dann habe ich gleich mehrfach die Varianten gewechselt. Auch das hat uns zunächst nicht wirklich geholfen. Mit dem Punkt bin ich am Ende zufrieden“, erklärte Frank Mühlner.

Rödertal-Tore: Ivanauskaite 5, Ossenkopp, Pollakowski je 4, Eckart 3, Mauksch, Kreibich je 2, Alesiunaiet 2/1, Neustadt, Boesen je 1.

Von Astrid Hofmann