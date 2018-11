Großröhrsdorf

Die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal starten an diesem Wochenende in eine Serie von drei Heimspielen. Dabei erwarten sie am Sonnabend (17.30 Uhr) mit dem TV Beyeröhde-Wuppertal bereits schon den dritten Meisterschaftsfavoriten in dieser Saison. Aufgrund des schweren Programms haben die Bienen bislang auch erst einen Heimspielerfolg gefeiert. Nun soll die Bilanz aufgebessert werden. Allerdings müsse dafür die Ausbeute vor dem gegnerischen Tor besser sein als zuletzt, wie Trainer Frank Mühlner betont: „In den letzten Spielen waren wir nicht sehr effektiv. In der Summe haben wir uns einfach zu viele Fehler erlaubt“, so der Coach. Er fügt hinzu: „In den kommenden drei Wochen genießen wir den Heimvorteil und wollen zeigen, was wir drauf haben. Unsere Fans haben uns schon in Zwickau hervorragend unterstützt. Mit diesem Rückenwind sollten in den nächsten Spielen auf jeden Fall ein paar Punkte drin sein.“

Mit dem Team aus Wuppertal müssen die Bienen diesmal aber eine ganz harte Nuss knacken. „Beyeröhde hat für mich schon vor der Saison zum engeren Favoritenkreis gehört“, sieht auch Mühlner die Gäste, die noch ungeschlagen sind, als klare Favoriten für diese Partie. Auffällig ist, dass der TVB in seinen letzten drei Heimspielen immer mehr als 30 Tore geworfen hat. Dreh- und Angelpunkt dieser torgefährlichen Offensive ist Ramona Ruthenbeck (53/15 Tore). Sie erhält Unterstützung vom ebenso wurfstarken Rückraum-Duo Natalie Adeberg (29/4 Tore) und Johanna Heldmann (26 Tore), die von den Handball-Luchsen Rosengarten zum Tabellendritten nach Wuppertal wechselte. Ein weiterer Neuzugang der Handballgirls hat eine Vergangenheit als Biene – Lisa Havel. Sie spielte von 2013 bis 2016 im Rödertal, ehe es sie über den SC Markranstädt zum TVB verschlug.

Von Astrid Hofmann