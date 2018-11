Großröhrsdorf

Nach dem spielfreien Wochenende steht für die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal an diesem Sonnabend das brisante Derby beim BSV Sachsen Zwickau an. Zuletzt hatten es die Schützlinge von Trainer Frank Mühlner mit schweren Gegnern zu tun, kassierten die eine oder andere Niederlage. Wie HCR-Präsident Andreas Zschiedrich betont, sei man mit 8:6 Punkten und dem sechsten Tabellenplatz aber absolut im Soll. In Zwickau soll nun der nächste Sieg folgen. Die Rödertalbienen haben die Pause genutzt, um kleine Verletzungen auszukurieren und auch den Akku wieder aufzuladen. Beim Derby kann Mühlner fast auf den kompletten Kader zurückgreifen, lediglich hinter dem Einsatz von Brigita Ivanauskaite (Ellenbogenverletzung) steht ein Fragezeichen.

Beide Teams standen sich schon achtmal gegenüber, jede Mannschaft konnte vier Siege verbuchen. Die Gastgeberinnen belegen derzeit den zehnten Tabellenplatz, damit gehen die Bienen leicht favorisiert in das Duell. Ein Wiedersehen gibt es in der Sporthalle Neuplanitz auch mit den Ex-Bienen Jasmin-Helen Müller und Isa-Sophia Rösike, die jetzt im Trikot des BSV spielen. „Zwickau ist schwer auszurechnen. Ihnen fehlt vielleicht noch etwas die Konstanz. Trotzdem darf man sie nicht unterschätzen. In Beyeröhde ein Unentschieden zu erspielen, dass schafft nicht jeder. Wichtig wird für uns sein, von der ersten Minute an voll da zu sein. Schließlich geht es in einem solchen Derby immer sehr hitzig zu. Im Angriff müssen wir unsere Chancen wieder besser nutzen“, so die Einschätzung von Frank Mühlner.

Von Astrid Hofmann