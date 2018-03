HC Elbflorenz freut sich auf den TUSEM Essen

Dresden. Zuletzt konnten die Handballer des HC Elbflorenz zwei Siege hintereinander feiern. Jetzt soll der dritte Streich folgen. Am Sonntag empfangen die Dresdner in heimischer Arena den Tabellenelften TUSEM Essen (17 Uhr). „Unser Fokus liegt darauf, die Serie auszubauen und erstmals in unserer Zweitliga-Geschichte drei Siege in Folge zu landen“, lässt Trainer Christian Pöhler keinen Zweifel am Ziel. Und während der Aufsteiger in den Partien gegen Balingen-Weilstetten und die Rhein-Vikings eine deutliche Leistungssteigerung erkennen ließ, kassierten die Essener fünf Niederlagen in Serie und haben nur noch einen Punkt Vorsprung vor den Sachsen, die derzeit Rang 15 belegen.

„Wir haben schon einen guten Lauf, jetzt wollen wir uns die verlorenen Punkte aus der Hinrunde wiederholen“, powert Pöhler, der natürlich den Gegner keinesfalls unterschätzt: „Essen hat eine der jüngsten Mannschaften der Liga, die am schnellsten spielen kann, über einen starken Rückraum und pfeilschnelle Außen verfügt. Die Niederlagen haben sie zuletzt gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel kassiert, das darf man nicht vergessen. Sie sind also brandgefährlich.“ Der HCE-Coach erklärt aber auch: „Zuerst müssen wir auf uns schauen.“

Die Abwehr erwies sich bei den Elbestädtern in den letzten Spielen als der Erfolgsgarant. „Diesen Standard müssen wir in jedem Spiel halten und dazu unser Konterspiel weiter ausbauen. In der zweiten Welle unterliefen uns noch zu viele Fehler. Insgesamt heißt es, die schwarzen Minuten, die wir noch hatten, zu verringern und die goldenen zu vergrößern“, so Christian Pöhler, der höchstwahrscheinlich mit dem gleichen Kader in die Partie gehen kann wie zuletzt.

Julius Dierberg, derzeit bester Torwerfer des Aufsteigers, meinte vor dem Spiel: „Auch wenn Essen momentan mit einer Negativserie zu uns kommt, sind sie immer sehr motiviert und haben eine junge homogene Mannschaft. Wir wollen natürlich den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen und weiterhin aus einer guten Abwehr-Torhüterkombination in das Tempospiel übergehen. Natürlich würden wir uns nur zu gern für die Hinrunden-Niederlage revanchieren.“

Von Astrid Hofmann