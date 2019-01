Altenberg

Francesco Friedrich bleibt der Dominator im Bob. Erst recht auf seiner Heimbahn in Altenberg. Der Doppel-Olympiasieger zeigt auch im nacholympischen Winter keine Schwäche, sondern ist erneut das Maß der Dinge. Erst feierte er am Sonnabend bei äußerst schwierigen Bedingungen im Zweier seinen insgesamt 20. Weltcup-Sieg, dann ließ er auch am Sonntag im Vierer nichts anbrennen und die Konkurrenz klar hinter sich. Mit fünf Siegen in sechs Rennen führt der Pirnaer Ehrenbürger auch deutlich den Gesamt-Weltcup an.

Dabei bewies Friedrich mit seinem Olympia-Anschieber Thorsten Margis am Sonnabend in seiner Schokoladendisziplin, dass er sich selbst von widrigen Bedingungen nicht aus der Ruhe bringen lässt. So lag er nach dem ersten Lauf, den er im strömenden Regen absolvieren musste und deshalb ein paar Wackler in der Bahn hatte, hinter dem Kanadier Justin Kripps und dem Letten Oskars Kibermanis nur auf Rang drei. Doch mit einem furiosen, fehlerfreien zweiten Lauf verwies er Kripps, der mit ihm in Pyeongchang zeitgleich Olympiasieger geworden war, noch mit 37 Hundertsel auf Rang zwei.

Hinter Kibermanis kam der zweite Oberbärenburger Lokalmatador Nico Walther mit seinem Anschieber Paul Krenz knapp geschlagen auf den vierten Platz. Der dritte deutsche Starter Johannes Lochner ( Stuttgart) stürzte im ersten Lauf in Kurve 13, bewies aber Nehmerqualitäten und trat trotz Verbrennen und Abschürfungen zum Viererrennen wieder an.

Im großen Schlitten dominierte der Saison-Überflieger Francesco Friedrich von Beginn an. Mit seinen Olympia-Anschiebern Thorsten Margis, Candy Bauer und Martin Grothkopp führte er bereits nach dem ersten Lauf und ließ sich den Sieg auch von einer etwas schlechteren Startzeit im zweiten Lauf nicht mehr nehmen. Mit 0,31 Sekunden Rückstand erkämpfte der Lette Oskars Melbardis Rang zwei vor Nico Walther, der mit Paul Krenz, Alexander Rödiger und Eric Franke auf Rang drei fuhr. Johannes Lochner belegte trotz seiner Blessuren einen guten vierten Rang.

„Der Heim-Weltcup ist natürlich immer etwas Besonderes. Wir haben auch im Hinblick auf die WM 2020 kufen- und schlittentechnisch wieder viel herausgefunden, das war an diesem Wochenende das Wichtigste. Dass es dann noch so gut aufgeht, ist umso schöner. Für die WM haben wir sicher noch Reserven“, blieb Friedrich wie gewohnt auf dem Teppich, meinte zudem: „Wir sind nach dem Sieg in Winterberg vielleicht auch ein bisschen entspannter als die anderen, die haben Druck und wollen nach vorne, machen dabei aber Fehler.“

So haderte zum Beispiel Nico Walther: „Unser Anspruch ist es, hier um den Sieg mitzufahren. Man muss voll angreifen, wenn man hinten liegt, und dann passieren Fehler. Der Rückstand aus Durchgang eins im Vierer war viel zu groß. Da müssen wir uns jetzt Gedanken machen, um nächstes Jahr zur WM konkurrenzfähig zu sein. Die Heim-WM ist nach den Olympischen Spielen das Größte, was es gibt. Altenberg ist da ganz besonders, die Stimmung ist einfach besser als auf jeder anderen Bahn.“ Das bewiesen auch die rund 3000 Zuschauer, die in den Kohlgrund zur Königsdisziplin gekommen waren.

Für alle geht es jetzt weiter an den Königssee zur vierten Weltcup-Station, bei der zugleich um EM-Medaillen gefahren wird.

Von Astrid Hofmann