Dresden

Die Neustädter Einradflitzer vom SV TuR Dresden haben das Dresdner Einradhockeyturnier gewonnen. Dadurch schoben sie sich auf den zweiten Platz der deutschen Einradhockeyliga mit 87 Teams. Gesamtführender bleiben die Dresdner Einradtiger. Die Uners aus Leitmeritz (Litomerice) trotzten nur zu viert den beiden Topteams ein Unentschieden ab. Die Spiele waren sehr ausgeglichen, einzig die Chemnitzer Nischelflitzer mussten als Neulinge viel Lehrgeld zahlen und sammelten viele Gegentore. Das nächste Turnier in der Region findet am 23. März in Meißen statt.

Von DNN