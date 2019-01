Dresden

Am Wochenende fand das alljährliche Faustball-Neujahrsturnier in der Lok-Sporthalle des ESV Dresden statt. Am Start waren Vereine aus Bundes- und Landesligen. Gespielt wurde bei den Männern in zwei Staffeln mit fünf bzw. sechs Mannschaften, die Damen spielten mit sieben Teams jeder gegen jeden.

Der Sonnabend lief für die ESV-Herren sehr erfolgreich. Mit zwei Siegen gegen den SSV Heidenau und die „Muckenbande“, einer knappen Niederlage gegen DJK Süd Berlin (nur ein Ball Unterschied) sowie einem Remis gegen den Staffelprimus aus Gersdorf erreichte man das Halbfinale. Die Dresdner ESV-Damen brachten am selben Tag gleich zu Beginn das Kunststück fertig, nach klarer Führung gegen den ESV Schwerin (8:0) und die Spielgemeinschaft GHG ( Glauchau/ Hirschfelde/ Görlitz) jeweils nur ein Unentschieden zu erreichen. Im dritten Spiel des Tages siegten sie gegen Stern Kaulsdorf aus Berlin aber klar.

Am Sonntag gewannen die Damen gegen Langebrück, die SG Bademeusel und den SV 1861 Waldmeusel und kamen hinter Schwerin auf Platz zwei. Die Herren verloren indes ihr Halbfinale gegen den SV Kubschütz. Die knappe Niederlage (wieder nur ein Ball Unterschied) bescherte den Männern das Spiel um Platz drei. Dort hatte Stern Kaulsdorf die Nase vorn und die Dresdner wurden Vierte. Es gewann Blau-Weiß Gersdorf.

Von Jens Schleinitz