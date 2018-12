Wie jedes Jahr am Silvestertag ist der altehrwürdige Baum auf einem Hügel oberhalb von Goppeln auch am kommenden Montag ein Anziehungspunkt für Läufer und Wanderer, die nach den Feiertagen etwas für ihre Fitness tun oder einfach an die frische Luft wollen. Ab 11 Uhr gibt es an der Pappel wieder Glühwein.