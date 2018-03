Dresden Titans zu Gast „auf Schalke“

Dresden. Für die Dresden Titans beginnen am Sonnabend die Play-offs. Um 19.30 Uhr müssen die Spieler von Trainer Nenad Josipovic bei Schalke 04 antreten. Der Zweite der Pro-B-Staffel Nord geht zwar als Favorit ins Spiel, doch die Dresdner wollen im Ruhrpott ihre Außenseiterchance nutzen und für eine Überraschung sorgen, um sich im Modus „Best of three“ eine gute Ausgangsposition für das zweite Spiel am Sonntag in einer Woche in Dresden zu sichern.

Die Schalker schenkten zum Abschluss der Hauptrunde noch Platz eins an Quakenbrück ab. Ein Umstand, den Titans-Kapitän Janek Schmidkunz gar nicht so schlecht fand: „Schalke passt von den individuellen Matchups her viel besser zu uns, als zum Beispiel Quakenbrück. Außerdem konnten sie viele Spiele nur knapp gewinnen, wir haben hingegen viele Partien nur knapp verloren.“

Schmidkunz‘ Optimismus wird auch von Titans-Headcoach Nenad Josipovic geteilt: „Natürlich ist Schalke Favorit. Aber dieser Rolle muss man auch erstmal gerecht werden. Das wird nicht leicht für sie, vor allem mit einer kleinen Halle [nur 1112 Plätzte] und dem enormen Druck, zu Hause gewinnen zu müssen.“ Um die optimalen Voraussetzungen für den möglichen Auswärtserfolg zu schaffen hat die Vereinsführung um Jörn Müller deshalb auch weder Kosten noch Mühen gescheut. Die „Elberiesen“ fuhren bereits am Freitag nach Gelsenkirchen, um ausgeruht die wichtige Partie angehen zu können.

„Auf Schalke“ werden auch Mitglieder des Titans-Fanclubs Forza Blue erwartet. „Es ist einfach unglaublich, mit wie viel Zeit, Geld und vor allem Hingabe die Leute vom Fanclub unser Team unterstützen. Und das nicht nur bei den Profis. Selbst bei JBBL-Spielen sind sie dabei. Natürlich sind wir froh, sie auch in den Play-offs an unserer Seite zu wissen“, zeigte sich Müller schon beim Fanstammtisch im Achat-Hotel-Dresden begeistert. Mit einem Auswärtssieg könnten sich die „Titanen“ am besten bei den Fans für die Unterstützung bedanken und so auch noch mehr in die eigene Halle locken.

Von Konrad Slavik