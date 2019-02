Dresden

Die unfassbar spannende Schlussphase der regulären Saison der 2. Basketball-Bundesliga ist da! Noch drei Spiele stehen aus, bevor für vier Mannschaften die gefürchtete Relegation in den Play-downs (und damit der potenzielle Abstieg) droht, während die verbleibenden acht Mannschaften gegen ihre Pendants aus der Südstaffel um den Aufstieg in den Play-offs kämpfen. Zum 20. Spieltag der Pro-B-Nordstaffel verschlägt es die Dresden Titans dabei zum VfL Bochum, welcher nur zwei Siege vor den „Titanen“ in der Tabelle rangiert. Schon allein aufgrund der prekären Ausgangslage verspricht die Partie deshalb Höchstspannung. Nimmt man das Hinspiel als Gradmesser (damals knapper 78:75-Heimsieg für die Titans), verspricht das Rückspiel ein absoluter Kracher zu werden.

Indes wissen die Gastgeber natürlich um die eklatante Auswärtsschwäche der „Elberiesen“, welche bislang nur eins von neun Spielen in der Fremde gewinnen konnten (gegen Schlusslicht Essen). Zudem stehen Bochums Spieler mutmaßlich unter weniger Druck. Das letztwöchige Derby gegen Schwelm konnte die Truppe von Headcoach Gary Johnson für sich entscheiden (80:70) und mit zwei Siegen Vorsprung vor Dresden im Klassement verfügen die „Pötter“ zweifellos über die bessere Ausgangslage.

Doch Titans-Cheftrainer Markus Röwenstrunk will Kampf sehen: „Das Spiel wird unglaublich schwer. Wir stellen uns auf eine sehr hart geführte Partie ein. Trotz der langen Anfahrt erwarte ich von den Jungs Vollgas.“

Von Astrid Hofmann