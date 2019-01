Essen/Dresden

Was lange währt, wird endlich gut! Getreu dem Motto haben die Dresden Titans am vergangenen Sonnabend im siebenten Anlauf endlich den ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Nord erkämpft: Bei den ETB Wohnbau Baskets in Essen gewann die Truppe von Trainer Markus Röwenstrunk ein enges Match mit 68:65 (32:31) und verteidigte Rang acht.

Möglich wurde der lang ersehnte Erfolg dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Gleich vier Dresdner punkteten zweistellig. Zwar hatten die Essener bei den Rebounds mit 41:35 die Nase vorn, doch ihnen unterliefen dafür weniger Fouls und Turnovers. Bei den Steals lagen sie vorn, zudem machten sie drei Zwei-Punkte-Würfe mehr als die Gastgeber. Vor allem in der Schlussphase agierten sie nervenstärker als der Tabellenletzte aus dem „Ruhrpott“.

Nach der Partie zeigte sich der mitgereiste Geschäftsführer Jörn Müller sichtlich zufrieden über den Erfolg: „Der Sieg war wichtig – sowohl für unser Selbstvertrauen als auch für die gesamte Mannschaft. Das Spiel war sicher nicht schön, aber umso mehr bin ich stolz auf die Spieler, dass sie bis zum Schluss gekämpft haben. So kann es nächste Woche in Bernau weitergehen!“

Punktbeste Dresdner Werfer: Kirchner 14 Zähler, Scott und Baues je 12, Wendler 11.

Von Jochen Leimert